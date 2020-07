Il primo capitolo dell’inchiesta sul Sistema Trani si conclude con la condanna a 10 anni dell’ex pm Antonio Savasta: insieme a lui, altri 4 arresti

La prima parte dell’inchiesta sul Sistema Trani si chiude con degli arresti importanti. Più di tutti quello dell’ex pm Antonio Savasta condannato a 10 anni. Il sostituto procuratore Luigi Scimé, al tempo a Trani ed oggi a Salerno, ha avuto 4 anni di reclusione. Gli avvocati Ruggiero Sfrecola e Giacomo Ragno sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e 2 anni e 8 mesi. Infine, invece, per Luigi Dagostino 4 anni. Il rito abbreviato è stato celebrato dalla giudice Cinzia Vergine.

Le accuse sono quelle di essere stati parte di una rete di corruzione creata da magistrati ed imprenditori. Il sistema, per la Procura di Lecce, sarebbe stato organizzato da Savasta insieme all’ex giudice Michele Nardi. Quest’ultimo sarà giudicato, con altri quattro individui, con un rito ordinario.

A condurre le indagini, che hanno messo in luce diverse verità sul Sistema Trani, sono stati i carabinieri di Barletta insieme alla pm Roberta Licci, affiancata da Giovanni Gallotta. A coordinare le operazioni il procuratore Leonardo Leone de Castris.

Antonio Savasta condannato insieme ad altri quattro: i capi d’imputazione

Ben 14 i capi d’imputazione contestati a Savasta, difeso da Massimo Manfreda e Guido Calvi, di cui i più gravi sono: associazione a delinquere a scopo di corruzione in atti giudiziari, truffa, calunnia, falso ideologico di pubblico ufficiale, falso in atto pubblico, induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria.

Luigi Scimè è stato accusato invece di corruzione in atti giudiziari per il denaro ottenuto illegalmente dall’imprenditore Flavio D’Introno.

Per l’avvocato Giacomo Ragno le imputazioni sono di concorso in calunnia e falsa testimonianza e concorso in corruzione, per aver procacciato un testimone ed averlo incaricato di falsa testimonianza in occasione di un procedimento penale.

L’avvocato Sfrecola è stato accusato di concorso in corruzione e falso. Secondo le autorità competenti avrebbe però anche fatto da tramite tra Savasta e Dagostino, quest’ultimo accusato di avere pagato tangenti per ritardare le indagini a suo carico.

