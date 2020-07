Non solo Arthur: la Juventus ha pronto un nuovo acquisto a centrocampo per il prossimo calciomercato. Si tratta di Jorginho per il quale è pronto uno scambio con il Chelsea

Solo pochi giorni fa la Juventus ha chiuso il primo colpo di mercato di questa stagione acquistando Arthur dal Barcellona per 15 milioni più il cartellino di Miralem Pjanic. A centrocampo, però, i bianconeri potrebbero non fermarsi qui.

Secondo quanto riferito da Daily Exrpress, il direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe in contatto con il Chelsea per l’acquisto di Jorginho. Il regista è il grande pupillo di Sarri che lo vuole a tutti i costi. Pare addirittura ci sia la possibilità che la Juve offra il cartellino di Ramsey, arrivato un anno fa, più un conguaglio. I Blues non hanno ancora dato una risposta in merito, ma preferirebbero 60-65 milioni cash.

Calciomercato Juventus, per il centrocampo spunta anche Allan

Un altro calciatore che ha fatto le fortune di Sarri potrebbe finire alla Juventus. Si tratta di Allan, attualmente ancora al Napoli, che a fine stagione sembra certo di fare le valigie. Gli azzurri sono pronti a farlo partire per 45 milioni di euro, ma la Juve vorrebbe inserire uno tra Romero e Rugani nella trattativa. La strategia di Paratici, per tutte le trattative, è quella di inserire potenziali esuberi della rosa. De Laurentiis però è un osso duro e potrebbe rispedire tranquillamente al mittente la proposta.

Altro calciatore azzurro nel mirino della Vecchia Signora è Arkadiusz Milik, per il quale Giuntoli ha rivelato che è più certa la cessione che il rinnovo. 50 milioni servono per portarlo via fa sapere la dirigenza. Sul polacco ci sono diversi club e non solo italiani.

