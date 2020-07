Calcio, 14 anni fa l’Italia era Campione del Mondo: la notte di Berlino. Dopo aver battuto la Francia ai calci di rigore, Cannavaro alzava la coppa al cielo

Sono passati esattamente 14 anni da quel 9 luglio del 2006. L’Italia conquistava all’Olympiastadion di Berlino la sua quarta Coppa del Mondo al termine di un’autentica battaglia contro la Francia di Zidane. Come nella finale dell’Europeo del 2000, i 90′ non erano bastati per decretare un vincitore. In Belgio e Olanda ci pensò Trezeguet a rompere l’equilibrio con il Golden Goal decisivo, mentre in Germania si è dovuti arrivare all’epilogo dal dischetto. Dopo tante delusioni (basti pensare a Italia ’90 e Usa ’94) finalmente la gioia più grande. Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso furono infallibili, realizzando in modo impeccabile i propri tiri. Il castigatore del 2000, Trezeguet, centrò la traversa, spalancando le porte ad un trionfo sofferto e meritatissimo. Rimarrà la notte della testata di Zidane e Materazzi, al termine di qualche insulto di troppo, ma tant’è.

Il gruppo forgiato da Marcello Lippi era granitico, alimentato dalle critiche feroci seguite allo scandalo di Calciopoli. Alcuni volevano che il commissario straordinario della Figc, Guido Rossi, ritirasse addirittura la squadra dalla competizione. Troppo grande l’onta di aver scoperchiato un sistema marcio e malato. Per fortuna invece di appoggiare quella provocazione si decise di trarne la forza necessaria per sconfiggere il mondo, compresa la Germania padrona di casa in semifinale. Tolti Peruzzi e Amelia, tutto il resto della rosa contribuì al successo, giocando almeno una manciata di minuti nella rassegna. Fu il mondiale di Pirlo, straordinario ispiratore di gioco, Gattuso instancabile recuperatore di palloni, Totti e Toni, affiatata coppia di attacco. Ma soprattutto fu il mondiale di Materazzi e Grosso, due che dovevano stare in panchina e che divennero ben presto protagonisti. Sono loro le firme sulle reti decisive di quel mondiale, sulla conquista dell’ultimo titolo iridato del pallone nostrano.

Una gioia sconfinata che proprio oggi compie 14 anni. Auguri!

