A Fernleigh, in Australia, una famiglia ha trovato una spiacevole sorpresa nel bagno di casa: un serpente di 2.5 metri nascosto nel water

Serpenti che escono dai water. Tra gli incubi peggiori che hanno molte persone, anche a causa delle diverse testimonianze arrivate nel corso degli anni. Sicuramente, l’arrivo dei social network e la facilità di condivisione hanno aiutato a rendere questo timore ancor più giustificato. Sono tanti gli episodi di questo tipo che vengono testimoniati in ogni angolo del mondo.

L’ultimo “contributo” arriva dal Fernleigh, un paesino del New South Wales (in Australia). Una famiglia ha trovato una sorpresa decisamente spiacevole nel bagno di casa: un grosso pitone di 2.5 metri che si trovava nascosto nel water. I membri del nucleo familiare hanno immediatamente preso in mano il telefono e filmato lo spiacevole accaduto, prima di condividerlo sui social network.

Australia, grosso serpente nel water: l’epilogo

Come comportarsi nel caso spunti un pitone dal water di casa? C’è chi si fa prendere dal panico, chi cerca di ragionare in maniera lucida e chi, come la famiglia australiana, prende il telefono in mano e filma l’accaduto. In realtà, non è la prima volta che accadono episodi di questo tipo in Australia. Soprattutto nelle zone maggiormente rurali del paese, già diverse volte altre persone hanno testimoniato la presenza di rettili nei bagni di casa.

Per loro fortuna, il pitone è un animale fondamentalmente innocuo e non velenoso. Dopo aver registrato il video, la famiglia ha contattato le forze dell’ordine, che si sono occupate di prendere il rettile e riportarlo in natura, lontano dalla civiltà.

