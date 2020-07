Terribile incidente sull’autostrada A14 in direzione Cerignola (provincia di Foggia): l’autista di un camion è morto intrappolato tra le fiamme

Un drammatico incidente è avvenuto ieri, in tarda mattinata, sull’autostrada A14. Un camion, che si trovava nel tratto stradale tra Foggia e Cerignola Est, si è ribaltato improvvisamente e ha preso fuoco in pochi secondi. Le fiamme si sono presto propagate verso la motrice dell’autoarticolato.

Non c’è stato nulla da fare per l’autista del mezzo, originario di Gioia del Colle (in provincia di Bari). L’uomo è rimasto intrappolato nelle fiamme, ed è morto pochi minuti dopo l’incidente. Resta ancora da capire la dinamica che ha portato al ribaltamento dell’autocarro. Secondo quanto riportato da Foggia Today, il camion avrebbe urtato alcuni mezzi di servizio.

Foggia, incidente sull’A14: l’arrivo dei soccorsi

Poco dopo il ribaltamento dell’autoarticolato sull’A14, sono giunti sul posto i soccorsi. Polizia autostradale e diverse squadre dei vigili del fuoco hanno cercato di spegnere il più presto possibile l’incendio, prima di capire la dinamica dell’incidente. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quei minuti fatali, in modo da capire cosa ha portato al ribaltamento del camion.

Dal mezzo non sarà possibile analizzare molto, in quanto è andato quasi completamente in fiamme. Fondamentali saranno le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, che dovrebbero mostrare i momenti immediatamente precedenti al ribaltamento del mezzo. Ancora da capire se verrà disposta l’autopsia sul corpo dell’autista dell’autocarro, morto tra le fiamme. Difficilmente si potranno avere informazioni utili in questo senso. Dopo qualche ora di blocco, alla fine la circolazione sul tratto autostradale tra Foggia e Cerignola Est è tornato operativo.

