Terni è sotto shock: due minorenni sono morti per aver assunto del metadone. Parla l’avvocato del 41enne che ha venduto la sostanza alle vittime

La città di Terni è rimasta senza parole per quanto accaduto a Gianluca Alonzi e Flavio Presuttari, due ragazzi di 15 e 16 anni morti nel sonno dopo aver assunto delle sostanze tossiche. A vendere loro il metadone e la codeina è stato un 41enne, al momento in stato di fermo e in attesa dell’udienza di convalida.

Nei prossimi giorni, l’autopsia dovrebbe confermate le sostanze assunte dalle due vittime ma, stando alla ricostruzione, i carabinieri sono già sembrati abbastanza sicuri. Il tutto sarebbe avvenuto in un campetto del quartiere di San Valentino, dove il 41enne tossicodipendente si trovava per vendere alcune boccette a pochi euro. Continuano le indagini delle forze dell’ordine, che hanno ancora alcuni tasselli da mettere a posto per la ricostruzione completa della tragica serata.

Terni, minorenni morti nel sonno: “Ha confermato di aver ceduto loro il metadone”

Come riportato dall’Ansa, pochi minuti fa ha parlato l’avvocato del 41enne, colpevole di aver venduto le sostanze tossiche ai due giovani di Terni. “Lo ha ammesso dal primo giorno, ha venduto loro il metadone che gli viene fornito dal Sert” conferma il legale Massimo Carignani: “È seguito come tossicodipendente, sta cercando di uscirne“. Questa mattina, l’avvocato ha incontrato il suo cliente nel carcere di Sabbione, dove il 41enne è in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

“Non ci ho parlato molto, l’ho visto distrutto e continuamente in lacrime” continua l’avvocato: “Prima di ulteriori valutazioni, è necessaria una perizia tossicologica sul mio assistito“. Dalla ricostruzione del legale difensore, la vendita del metadone sarebbe avvenuta tra le 21 e le 21.30 nel quartiere San Giovanni di Terni. Proprio lì, affermano i carabinieri, è stata rinvenuta la bottiglietta dalla quale i due ragazzi hanno ingerito la sostanza.

