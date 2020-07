Serie A, morso di Patric a Donati: stangata del Giudice sportivo che ha deciso di infliggere una maxi squalifica al giocatore della Lazio.

La notizia era nell’aria già da diverse ore e adesso è arrivata anche l’ufficialità. Patricio Gabarrón Gil, meglio noto come Patric, è stato squalificato per 4 giornate dal Giudice sportivo in seguito al morso rifilato ieri sera a Donati nel corso del match tra Lecce e Lazio. Mano pesantissima, dunque, nei confronti del 27enne spagnolo che ha letteralmente perso la testa nei minuti di recupero e lasciato i suoi compagni di squadra in inferiorità numerica. Ammenda, inoltre, di 10mila euro per lo stesso Patric “per avere, al 48esimo del secondo tempo, dato un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesive; infrazione rilevata dal VAR“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, panchina a una leggenda: l’annuncio

Serie A, questa sera le altre gare del 31esimo turno

Questa sera, intanto, si disputano altre sei gare della trentunesima giornata del campionato di Serie A che ha avuto inizio con i due anticipi di ieri. La Fiorentina di Iachini ospita il Cagliari di Zenga in una sfida che si preannuncia scoppiettante, mentre il Napoli fa visita al Genoa. L’Atalanta di Gasperini cerca l’ennesimo successo stagionale contro la Sampdoria, senza dimenticare il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. La Roma del tecnico Fonseca vuole rialzare la testa contro dopo la sconfitta rimediata a Napoli e sfruttare il fattore campo contro il Parma, al pari del Torino che spera di conquistare l’intera posta in palio contro il Brescia davanti ai propri tifosi. Gli ingredienti per assistere ad una grandissima e divertente serata di calcio, insomma, ci sono tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciatore fulminato, colpito da un lampo mentre in campo – VIDEO