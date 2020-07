Torna in campo la Roma di Fonseca in grave crisi, affrontando il Parma di mister D’Aversa. Andiamo a vedere dove seguire la partita in streaming e tv.

Una delle squadre più in crisi dal ritorno in campo è la Roma di mister Fonseca, che stasera tornerà in campo contro il Parma di D’Aversa. I giallorossi sono chiamati a vincere per non sprofondare fuori dalla zona Europa. Infatti con la vittoria del Milan sulla Juventus, i rossoneri hanno sorpassato momentaneamente la compagine giallorossa.

Così mister Fonseca cercherà una vittoria a tutti i costi, anche per salvare la panchina che adesso è incandescente. Nelle ultime quattro partite, infatti, è arrivata solamente una vittoria a fronte di quattro sconfitte. Vincere permetterebbe alla Roma di tenersi aggrappata al quinto posto.

Dall’altra parte però ci sarà il Parma, che sta dispuntando un campionato al di sopra delle aspettative, ma che sta affrotnando anch’essa un periodo buio. Infatti, anche i crociati dal ritorno in campo hanno conquistato solamente una vittoria. Nelle ultime tre uscite sono arrivate solamente sconfitte ed il match dell’Olimpico può essere occasione per un riscatto. Andiamo quindi a vedere dove poter seguire il match.

Roma-Parma, dove vedere la partita: Sky o Dazn?

Il match tra Roma e Parma, valevole per la 31esima giornata di Serie A. sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma streaming tedesca Dazn.

Come sempre Dazn offre il suo servizio su tutti i dispositivi, basterà solamente scaricare l’applicazione, inserire i propri dati e godersi il match. Infatti con la piattaforma di streaming tedesca sarà possibile seguire il match su diversi device come: smart tv, smartphone, laptop o tablet.

Il match sarà trasmesso anche in Tv sul canale Dazn1, per tutti i possessori di un decoder SkyQ (canale 209 del satellite), dopo l’accordo tra la pay-tv e la piattaforma streaming. Ricordiamo per coloro che attualmente non sono ancora abbonati al servizio streaming, che sarà possibile seguire il match gratuitamente sfruttando il mese di prova gratuito. Una volta concluso il mese, poi, l’utente sarà libero di attivare o meno l’offerta a solamente 9,99€ al mese.

L.P.

