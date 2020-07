Per la serie ricette dolci, il banana bread: una ricetta facile e veloce che può accompagnare le nostre colazioni e le nostre merende.

Il banana bread è un dolce tipico della tradizione anglosassone. Dalla forma simile al pane casareccio, il banana bread è un dolce molto duttile: ottimo per le colazioni, ma anche per un brunch o per la merenda. La sua preparazione è molto semplice e ci permette di utilizzare quelle banane che, in caso contrario, avremmo gettato via perché troppo mature. Vediamo insieme come preparare un ottimo banana bread.

Banana bread: gli ingredienti

Banane mature: 4

Farina 00: 200 g

Burro: 120 g

Zucchero: 120 g

Uova: 2

Cannella in polvere: mezzo cucchiaino

Lievito in polvere: 6 g

Bicarbonato: 3 g

Succo di limone

Sale fino

Ricette dolci: la preparazione del banana bread

Iniziamo la preparazione del banana bread tagliando le banane a rondelle. Versiamole in una ciotola, all’interno della quale andremo a versare un po’ di succo di limone. Il succo di limone aiuterà a non farle annerire. Schiacciamo ora le banane con l’aiuto di una forchetta. In un’altra ciotola versiamo il burro, lo zucchero e sbattiamo. Quando il composto sarà ben compatto, aggiungiamo le uova e un pizzico di sale. Continuiamo a sbattere il tutto con l’aiuto delle fruste elettriche. Aggiungiamo ora la purea di banane. Mescoliamo il tutto con una spatola.

Aggiungiamo ora la farina, il bicarbonato e il lievito, tutto passato al setaccio. Aggiungiamo poi la cannella in polvere e continuiamo a mescolare con la spatola. Prendiamo ora uno stampo da plumcake e versiamoci dentro tutto il composto.

Siamo pronti per infornare: forno a 180 gradi, modalità statica. Inforniamo per circa un’oretta. Dopo aver fatto la classica prova dello stuzzicadenti per assicurarsi che il banana bread sia cotto anche dentro, togliamolo dal forno e lasciamolo raffreddare.

