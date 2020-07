Da ormai un paio d’anni, gira sul web la foto di un pipistrello gigante condiviso da un utente delle Filippine su Reddit. Ecco la verità sul mammifero

I pipistrelli sono tra gli animali più spaventosi e temuti sulla faccia della Terra. Si tratta di piccoli esemplari appesi a testa in giù e assetati di sangue, quanto basta per non essere i migliori amici dell’uomo. Due anni fa, un utente filippino su Reddit contribuì ad alimentare l’astio verso questi mammiferi.

Come? Condividendo uno scatto diventato virale e ormai conosciuto praticamente da chiunque: un pipistrello gigante, delle dimensioni di un uomo, appeso a testa in giù. Dal giorno della sua pubblicazione, sono nate decine di discussione sull’origine dell’animale. Molti hanno subito gridato al fake, mentre altri hanno collegato l’esemplare in foto ad una volpe volante dal capo dorato, che può raggiungere un’apertura alare di 1.7 metri. Ma la verità è un’altra

Pipistrello gigante, qual è la verità dietro la foto

Partiamo dal presupposto che non si tratta di un fake. La foto è autentica, e non c’è stato alcun ritocco. Il pipistrello “gigante” esiste veramente, e si è trovato nel villaggio dell’utente di Reddit. Ovviamente però, c’è qualcosa che non torna. Sebbene ci siano esemplari di pipistrello molto grandi, è impossibile che raggiungano quelle dimensioni. Caduta subito la teoria della volpe volante dal capo dorato – in quanto il mammifero in foto non ha il ciuffo biondo –, la soluzione è in realtà un’altra.

Si è trattato di un gioco di prospettiva. Lo stesso utente, infatti, ha poi postato una foto da un’altra angolazione, in cui si vede il pipistrello con dimensioni normali. Molto probabilmente, si tratta di una volpe volante appartenente ai megabat. Sono animali non particolarmente pericolosi, che si cibano di fichi e altri frutti.

