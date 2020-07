Morto improvvisamente Finn Christian Jagge, 54enne ex campione di sci norvegese. Alle Olimpiadi di Alberville ’92 ha battuto Alberto Tomba in slalom

Morto improvvisamente Finn Christian Jagge, ex campione di sci norvegese. Negli anni ’90 era stato uno dei grandi specialisti in slalom e soprattuitto avversario tra i più tosto per Alberto Tomba. I tifosi italiani lo ricordano soprattuttio per quell’oro vinto alle Olimpiadi di Albertville ’92 quando fu l’unico a battere il campione bolognese.

Jagge è scomparso a 54 anni per una malattia che non gli ha dato scampo, come ha annunciato su Facebook la moglie Trine-Lise: “Il nostro grande amore ed eroe è morto quest’oggi dopo una malattia fulminante. Si tratta di un dolore acutissimo e siamo completamente distrutti”. Smessi i panni di atleta Jagge, sposato e padre di due figli, aveva anche allenato la squadra norvegese di sci alpino femminile dal 2005 al 2007. Poi e ha lavorato come commentatore per il canale TV2.