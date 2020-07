E’ morto Charles Chiang, ingegnere e CEO di MSI: aveva 56 anni. Da 20 anni era un perno fondamentale della società di Taiwan che produce Pc, laptop, monitor e periferiche hardware

Il CEO di MSI Charles Chiang è morto all’età di 56 anni. Secondo quanto comunicato dal quotidiano taiwanese Liberty Times, Chiang è caduto dal settimo piano di un edificio nel distretto di Zhonghe di Taipei. Trasportato d’urgenza in ospedale è stato dichiarato morto subito dopo. Al momento non sono stati resi disponibili altri dettagli sulle circostanze.

Un portavoce della Micro-star International ha dichiarato a Tom’s Hardware: “Chiang ha fatto parte della nostra azienda per 20 anni, dando un contributo eccezionale alla nostra crescita. Era molto stimato da tutti i colleghi ed era un vero leader. Siamo tutti profondamente rattristati dalla notizia e ci mancherà moltissimo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sopravvissuto alle Torri Gemelle, oggi è morto per il COVID-19

E’ morto Charles Chiang, ingegnere e CEO di MSI: aveva 56 anni

Chiang è entrato in MSI nel 1999 come “Vice Presidente e responsabile degli ingegneri“. Nel 2010 è diventato direttore generale della divisione computer dell’azienda, prima di passare al ruolo di CEO da gennaio 2019.

Micro-Star International, meglio conosciuta come MSI, è stata fondata nel 1986. Specializzata originariamente in schede madri e GPU, oggi produce PC, laptop, monitor e altre periferiche e hardware. Molto apprezzata dagli esperti del settore è una delle eccellenze in ambito informatico. Dopo aver conquistato il mercato asiatico, negli ultimi anni è cresciuta nelle vendite anche in ambito internazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiumicino, 27enne morto dopo un volo dal terrazzo condominale