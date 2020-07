Il pluricampione del mondo di snowboard Alex Pullin, è morto all’età di 32 anni in Australia, mentre praticava pesca subacquea in apnea.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Pullin. Il due volte campione del mondo di snowboard, come riporta Il Post, si trovava in Australia, suo luogo natio, per praticare pesca subacquea in apnea. L’atleta è morto all’età di 32 anni. Alex Pullin, da quanto si apprende, si è spento sulla spiaggia della della Gold Coast del Queensland.

Da quanto si apprende, l’atleta è stato trovato privo di sensi e, nonostante l’immediato soccorso dei paramedici, non c’è stato nulla da fare per rianimarlo.

L’atleta si era specializzato nella disciplina dello snowboard cross, esordendo in Coppa del mondo di snowboard l 17 febbraio del 2007 in Giappone.

Alex Pullin era nato a Mansfield, il 20 settembre del 1987. La sua carriera si è arricchita con gli anni di numerosi premi prestigiosi. L’atleta aveva infatti vinto tre medaglie ai mondiali: 2 ori nel 2011 e nel 2013, rispettivamente a La Molina e a Stoneham. Pullin aveva vinto anche un bronzo a Sierra Nevada, nel 2017.

Pullin, che più volte ha rappresentato l’Australia nelle competizioni mondiali di snowboard, ha ricevuto un miglior piazzamento in classifica generale, arrivando quinto nel 2011. L’atleta ha poi rappresentato il suo Paese anche alle Olimpiadi del 2010, 2014 e 2018.

A prendere parola, in merito alla tragica scomparsa, è stato il consiglio della federazione australiana degli sport invernali, le cui parole sono state riportate da La Stampa: “Alex era un membro amato della comunità di Snow Australia e ci mancherà molto”.

