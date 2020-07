Miriam Leone è fidanzata: arriva la conferma definitiva grazie a degli scatti esclusivi della rivista ‘Chi’. Ecco chi è il fortunato che condiviso un weekend da sogno con l’ex Miss Italia.

Gli italiani dovranno rassegnarsi: Miriam Leone è fidanzata. Le indiscrezioni correvano ormai da tempo, ma ora, grazie a degli scatti inediti forniti dal quotidiano ‘Chi’, è arrivata la conferma definitiva. L’attrice catanese, infatti, è stata pizzicata con la sua dolce metà in barca presso il lago di Como.

Miriam Leone fidanzata: gli scatti che lo confermano

Il fidanzato è Paolo Carullo. Siciliano proprio come l’ex Miss Italia, è di Caltagirone e si è laureato in economia e finanza presso l’università Cattaneo di Milano. Ha la passione per la musica, con un passato alle percussioni, ed è un consulente economico attualmente a capo dello sviluppo del business presso la Aliante Partners.

I due – come rivela la rivista – hanno trascorso l’ultimo weekend in un location da sogno, ovvero un palazzo storico con vista su Bellagio. La coppia starebbe insieme da circa un anno, ma sorprendentemente questa è la prima volta che sono stati beccati in luogo pubblico.

Potrebbe interessarti anche —–> Adriana Volpe risponde a Magalli: “Non hai rispetto per le donne” – VIDEO

Lo scorso 21 maggio emersero voci di un matrimonio imminente per la Leone, indiscrezioni smentite direttamente dalla 35enne via Instagram: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi… ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”. Ma le intenzioni, da parte di un uomo fortunato come Carullo, sicuramente non mancano…

Leggi anche —-> Belen Rodriguez risponde al gossip su Instagram – VIDEO