A Milano, un uomo è stato arrestato con l’accusa di fare propaganda sul web a favore dell’Isis. L’inchiesta ha inoltre svelato altri particolari che vanno oltre le sue azioni su internet.

Il comando provinciale di Milano e i carabinieri del Ros hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un 38enne italiano. Questi è accusato di “istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico”. Più nello specifico, l’uomo è indagato per aver fatto propaganda in Italia sull’Isis. Il 38enne infatti si è convertito all’islamismo nel 2015. Attraverso i suoi social, aveva sviluppato una rete di contatti con diversi estremisti. E secondo l’accusa, istigava su internet le persone ad aderire alla jihad.

L’operazione condotta dagli investigatori che ha portato al suo arresto è stata denominata “Al Bidaya”. Gli investigatori del Ros sostengono che l’uomo sia particolarmente pericoloso per via dei contatti altolocati con gli estremisti che è riuscito a sviluppare nel tempo. D’altronde, tra i commenti che ha scritto sui suoi vari social, ne figurano anche uno con scritto “Grazie Allah per il covid, via vizi”.

Milano, l’uomo arrestato incitava all’adesione l’Isis anche dentro un’associazione del luogo

Un’altra delle accuse contenute nell’ordinanza del Gip è quella di aver tentato sia su internet che nel mondo di reale, di indottrinare ossessivamente dei minorenni per farli aderire all’organizzazione islamica. Dall’inchiesta è infatti emerso frequentava a Milano un’associazione culturale islamica chiamata Al-Nur. Qui avrebbe preso sotto la sua ala protettrice due minorenni per introdurli lentamente ai principi politici e terroristici del Daesh.

Per quanto riguardo il suo utilizzo di internet, l’accusa è quella di aver diffuso per 5 anni di seguito audio e immagini di matrice terroristica.

