Torna a cambiare il meteo sulla penisola, con l’arrivo del nuovo anticiclone che investirà il paese. Aumentano le temperature su tutto lo stivale.

Torna a farsi sentire l’alta pressione sulla nostra penisola, dopo gli attacchi temporaleschi dei giorni scorsi. Infatti, secondo le previsioni meteo, è in arrivo un nuovo anticiclone sulla penisola che stavoltà investirà tutte le regioni italiane. Così tornano a salire le temperature su tutti i comparti del paese, valori termici che durante le giornate precedenti avevano fatto registrare alcuni cali, a causa delle precipitazioni.

La svolta anticiclonica l’avremo proprio durante questo mercoledì, con l’alta pressione che tornerà a tartassare le nostre regioni. Il gran caldo dovrebbe continuare fino alla domenica, con temperature che supereranno i 38 gradi. Andiamo quindi a vedere la situazione sulla nostra penisola, e quali saranno gli sviluppi per quanto riguarda l’arrivo del nuovo anticiclone.

Meteo, arriva l’anticiclone: le temperature s’impennano sulla penisola

Se nelle giornate precedenti abbiamo assistito a piogge, temporali ed in carti casi grandinate, è solamente per il crollo della vecchia bolla anticiclonica. Infatti oggi, tutti questi fenomeni atmosferici possiamo anche dimenticarli, visto chè è in arrivo un mega anticiclone, pronto a far balzare in aria le temperature a partire da questo mercoledì. Andiamo quindi ad osservare la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo stabile ed in gran parte soleggiato su tutte le regioni. Qualche addensamento si registrerà nei cieli delle Alpi occidentali e sulla Lombardia, anche se non sono previste precipitazioni durante la giornata odierna. Le temperature faranno registrare un lieve rialzo, con massime che andranno dai 25 ai 30 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato durante questo mercoledì. Qualche innocuo annuvolamento coprirà i cieli dell’Appennino e le zone interne della Sardegna. Le temperature anche qui faranno registrare un rialzo, con massime che andranno dai 25 ai 30 gradi.

Infine l’anticiclone esploderà anche sulle regioni del Sud Italia. Infatti anche qui, dopo le piogge che hanno colpito Calabria e Puglia, tornerà a splendere il sole. Qualche nuvola sarà ancora presente sul versante ionico e sulle aree montuose, ma senza possibilità di precipitazioni. Temperature in aumento anche qui, con massime che oscilleranno dai 26 ai 31 gradi.

L.P.

