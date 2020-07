Londra, gru crolla sulle case: il primo bilancio dell’incidente è drammatico con una donna morta e almeno quattro feriti ma si scava ancora



Incredibile incidente a Londra. Una gru alta quasi 20 metri è crollata improvvisamente su un gruppo di case nella zona periferica di Bow. Il primo bilancio provvisorio è di una donna morta e quattro feriti, ma i pompieri continuano a cercare altre persone eventualmente intrappolate tra le macerie.

La gru era piazzata lì perché sono in costruzione alcuni appartamenti e con il suo peso si è schiantata sul tetto di due case a schiera. Un evento improvviso e inatteso che non ha lasciato scampo ad una donna. Due persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale con diverse ferite mentre altre due sono state medicate sul posto.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un boato come se fosse arrivato il terremoto. Subito i residenti sono stati evacuati e portati in una scuola vicina e i servizi di emergenza hanno lavorato per isolare la zona evitando altri pericoli. Ma ci vorrà ancora molto tempo per mettere in sicurezza il quartiere.

Londra, gru crolla sulle case ed è tragedia. Era utilizzata da Swan Housing Association e NU living. E un portavoce della società ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Siamo profondamente rattristati dall’incidente che si è verificato nel nostro sito di sviluppo di Watts Grove questo pomeriggio. I nostri pensieri sono per le persone colpite e le loro famiglie in questo momento difficile. Vorremmo ringraziare i servizi di emergenza per la loro risposta rapida”.

Subito è arrivato anche il tweet di Sadiq Khan, sindaco di Londra: “Questa è una tragedia. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia della vittima morta oggi durante questo incidente di prua. Spero sinceramente che le quattro persone ferite si riprendano completamente”.

Le prime immagini dal cielo dimostrano come la gru con la sua massa abbia squarciato il tetto agli ultimi piani delle case. E adesso il problema è doppio: trvare una sistemazione a chi è riumasto senza una casa ma anche riuscire a liberare l’area. Complicato per via delle macerie che occupano diversi settori delle strade circostanti le abitazioni della zona. Ma ancora di più per il pezo della gru crollata. Per portarla via servirà probabilmente smontarla, affidamdosi ad una ditta specializzata. Tutto questo però con l’inchiesta ancora in corso non sarà possibile.