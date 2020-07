Il cantante rock americano Lenny Kravitx ha annunciato ufficialmente la cancellazione delle date europee dei concerti per il 2020: addio anche a 3 date in Italia

Il cantante rock americano, Lenny Kravitz, ha cancellato il tour europeo ‘Here To Love’ per il 2020. Sono state dunque cancellati i concerti di Torino, Perugia e Mantova. Il motivo, ovviamente, risiede nell’epidemia da coronavirus. Il musicista lo ha annunciato tramite un messaggio su tutti i suoi social. La notizia peggiore è che, almeno per ora, le date non saranno riprogrammate al 2021.

LEGGI ANCHE—> Morricone, fantastico omaggio nella sua Roma

Lenny Kravitz annulla il tour europeo, il messaggio

Per tutti coloro che avevano acquistato i biglietti per le date italiane, sarà possibile ricevere il rimborso seguendo le regole e le norme vigenti. Per saperne di più basta andare sul sito di TicketOne.

Questo il messaggio dell’artista:

“Mi dispiace comunicare a tutti gli amici europee che le date del concerto Here To Love sono cancellate e non verranno riprogrammate a causa dell’impatto che il coronavirus ha avuto in tutto il mondo.

Non vedevo l’ora di suonare e celebrare la vita insieme a tutti voi ma ora importa che rimaniate al sicuro, così come io e la mia band.

Spero di tornare, però, presto. Siamo un tutt’uno. Rimaniamo insieme”.

LEGGI ANCHE—> Johnny Depp, Amber Heard: “Guardate come si droga e beve!” – FOTO