Un vasto incendio ha colpito la zona tra marina di Andrano e Tricase Porto a Lecce: sono state evacuate tutte le abitazioni. I Canadair al lavoro per risolvere la situazione

Nel primo pomeriggio di oggi, in una vasta zona tra la marina di Andrano e Tricase Porto, si è verificato un importante incendio. Le fiamme hanno divorato tutto quanto intorno dalla strada provinciale 358 alla litoranea in direzione Santa Maria di Leuca.

A permettere l’espansione del fuoco le forti raffiche di vento che hanno messo in difficoltà anche le squadre dei vigili del fuoco. Il problema principale ha riguardato la conformazione dell’area che, in alcuni punti, è irraggiungibile da parte delle autobotti.

Sono serviti dunque i Canadair che hanno lanciato l’acqua prelevata dal mare nella zona tra l’isola di Tricase e la Torre del Sasso. A rendere ancor più complesso il tutto, le onde agitate che hanno costretto i Canadair ad effettuare il prelievo verso i Laghi Alimini ad Otranto.

Incendio Lecce, nessun danno alle persone: rogo domato nel pomeriggio

Il fumo ha invaso moltissime abitazioni, principalmente residenze utilizzate d’estate, che sono quindi state evacuate per precauzione. Le fiamme sono state domate intorno alle 16.

Già negli scorsi giorni sono stati diversi gli incendi scoppiati nelle zone salentine di cui alcuni di vaste dimensioni. Purtroppo d’estate questi eventi non sono una novità e, per fortuna, hanno creato solo panico fino ad ora. Nessun danno a persone.

