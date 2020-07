Brutto colpo per Konami che in vista di PES 2021 perde la licenza di due big italiane. L’azienda giapponese non trova l’accordo sul nuovo contratto.

Delusione in casa Konami, infatti, in PES 2021 non ci saranno due big italiane. Ad un anno dai grossi miglioramenti di Pro Evolution Soccer 2020, la casa giapponese si trova ad affrontare la perdita delle licenze di Milan ed Inter, due squadre che hanno fatto la storia del nostro campionato.

Un vero e proprio colpo basso per PES, che dopo un 2020 ricco di successi in cui ha ricucito il gap con Fifa, si trova ad affrontare un’improtante perdita nella battaglia alle licenze. Il simulatore di calcio giapponese aveva stupito tutti quest anno, dal gameplay per la prima volta fluido e godibile dal videogiocatore, alle licenze con la novità della Serie B licenziata. Ed invece nella giornata di ieri è arrivata l’annuncio che ha delus milioni di appassionati.

Konami, niente Milan e Inter in PES 2021: perse le licenze

La perdita di Milan ed Inter nel prossimo capitolo di una delle saghe più longeve in ambito calcistico è un vero e proprio colpo basso. La casa giapponese, infatti, solamente lo scorso anno era riuscita ad ottenere in esclusiva i diritti della Juventus, rinominata poi su Fifa “Piemonte Calcio”.

Con Pes 2020, Konami ha ricucito l’importante gap con Fifa ed adesso era pronta per il sorpasso sulla nuova generazione di console. Invece il comunicato sul sito dell’azienda giapponese aggiorna i fan sul mancato accordo con i due club milanesi.

Vedremo se adesso Konami proverà a strappare qualche licenza esclusiva a fifa per colmare la perdita di due dei club più importanti della Serie A. Quella di Inter e Milan è la perdita di licenze più importante dal 2018, quando Konami perse i diritti per Champions League ed Europa League.

Important Notice About License Loss (1)https://t.co/RipMGK458a — eFootball PES (from 🏠) (@officialpes) July 7, 2020

L.P.

Per altre notizie sul mondo Tech24, CLICCA QUI !