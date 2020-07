Johnny Depp, la moglie Amber Heard si è difesa in corte mostrando una fotografia che ritraesse tutti i vizi che suo marito possiede e sta sviluppando in questi anni.

Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri c’è stata un’udienza per la causa legale che vede in campo il famoso attore Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard. Tra i due non c’è un buon rapporto, anzi, la tensione è palpabile e si può anche parlare di un vero e proprio odio. Tra i due c’è infatti tanta violenza e l’attore ha anche spiegato che lei fosse spesso violenta nei suoi confronti. Pugni, attacchi, di ogni tipo, lancio di oggetti, pestoni, abusi. Insomma l’attore ha tratteggiato una storia di violenza e soprusi ai suoi danni, con una delle attrici più amate d’America che sarebbe la sua aguzzina. E’ arrivata però anche la deposizione della ragazza, che aveva nella sua mano delle prove piuttosto importanti contro Depp.

Johnny Depp, Amber Heard: “Guardate come si droga e beve!” – FOTO

Ieri l’attore ha sostenuto che Amber Heard fosse addirittura arrivata a defecare nel loro letto durante un soggiorno. L’attrice, quando è arrivato il suo momento, ha sostenuto che è difficile credere ad un uomo che abusa costantemente di sostanze stupefacenti e di liquori. La ragazza ha mostrato a tutti le fotografie di quello che ha definito essere il modo che Johhny Depp aveva di passare la maggior parte del tempo. Come si vede nella foto, condivisa dal Daily Mail, sul tavolo dell’attore c’è un dischetto con una dedica che lo identifica come Depp. Poi c’è un grosso bicchiere di whisky, la sua personale carta di credito e 4 strisce di cocaina appena fatte per essere sniffate.

