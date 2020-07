E’ terminata la partita tra Genoa e Napoli che ha visto gli azzurri espugnare lo stadio Luigi Ferraris: highlights, voti e tabellino

Genoa e Napoli hanno dato il via al match valido per la 31esima giornata di Serie A alle 19:30. La gara è fondamentale soprattutto per il Genoa che, impegnato nella lotta per non retrocedere, è stato sorpassato dal Lecce che ieri ha vinto sorprendentemente contro la Lazio.

Inizia forte il Napoli che con Politano sfiora il gol al 6′: l’ex Sassuolo aggancia un gran passaggio e lascia partire un gran tiro. Ci pensa Perin a mettere una pezza.

Un minuto dopo gli azzurri si vedono annullare anche la rete segnata da Elmas. Per l’arbitro c’è stato un tocco di mano. Al quarto d’ora di gioco è sempre il macedone a riprovarci, ma anche lui trova un attento Perin a salvare il Genoa.

I rossoblu si affacciano seriamente nell’area avversaria al 36′ quando una botta di Cassata sbatte sul palo destro. In pieno recupero il Napoli riesce a sbloccare il match grazie ad una splendida azione corale di Insigne e Mertens, conclusa con successo proprio dal belga.

Non passa troppo dall’inizio del secondo tempo che il Genoa, precisamente al 50′, pareggia con un colpo di testa di Goldaniga su crossa da calcio d’angolo di Schone.

Azzeccato il cambio di Gattuso al 63′, il quale ha visto uscire Politano in favore di Lozano. Il messicano, dopo 3 minuti dal subentro, ha segnato la rete del nuovo vantaggio.

Il risultato affossa i rossoblu che ora sono terzultimi a 27 punti.

Genoa-Napoli 1-2: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 45′ Mertens (N), 49′ Goldaniga (G), 66′ Lozano (N).

GENOA (3-5-2): Perin 6.5; Goldaniga 6.5; Zapata 6, Masiello A. 6; Biraschi 5.5 (82′ Ghiglione sv), Cassata 6.5 (71′ Falque 6), Schone 6.5, Behrami 6 (64′ Lerager 6), Barreca 5.5; Sanabria 5.5 (71′ Pandev 6), Pinamonti 5 (82′ Favilli sv).

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Hysaj 6, Maksimovic 6, Manolas 6, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 6.5 (87′ Allan), Lobotka 6, Elmas 6 (82′ Zielinski sv); Politano 5.5 (63′ Lozano 7), Mertens 6.5 (63′ Milik 6), Insigne 6.5 (82′ Younes sv).

AMMONITI: 72′ Goldaniga (G).

ESPULSI: –

