Era una voce che girava già da diverso tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità: Fernando Alonso torna in Formula 1. Ha firmato con una scuderia

La Formula 1 è ufficialmente ripartita lo scorso weekend, con lo spettacolare Gran Premio di Spielberg che ha visto Bottas salire sul gradino più alto del podio e aggiudicarsi la prima gara della stagione. Mentre la stagione 2020 preannuncia grande spettacolo, c’è già chi pensa al 2021.

Per il prossimo anno, infatti, sono attesi grossi cambiamenti tra le scuderie. Il più importante è certamente l’addio di Vettel alla Ferrari, che verrà sostituito da Carlos Sainz. Ma, è notizia di poco fa, il Circus si prepara ad un clamoroso ritorno in pista: Fernando Alonso. Il due volte campione del Mondo è pronto a tornare in Formula 1 e provare a dare del filo da torcere a Hamilton&Co. Renault ha annunciato poco fa il nuovo accordo.

