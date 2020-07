Un nuovo focolaio da coronavirus si è registrato in un’azienda di ovoprodotti in provincia di Parma, ad essere positivi ben 33 dipendenti della struttura

Un nuovo focolaio da coronavirus colpisce l’Italia, stavolta in provincia di Parma. Siamo a Sanguigna di Colorno dove, nell’azienda di ovoprodotti Parmovo, 33 dipendenti sono stati trovati positivi al Covid-19. A mettere in luce la vicenda è stata l’azienda territoriale sanitaria Val Padana delle provincie di Mantova e Cremona.

Gli operai positivi sono residenti tra Casalmaggiore e Viadana. L’Ats Val Padana riferisce che sono stati immediatamente informati i rispettivi medici di base ed allertate tutte le ditte coinvolte per avviare le azioni conseguenti.

Focolaio a Parma e balzano in alto i numeri del bollettino

Il numero dei casi positivi del bollettino della giornata odierna è di +193, che porta gli attualmente positivi a 13385. Per quel che riguarda il triste numero dei morti, nelle ultime 24 ore sono stati si registrano 15 decessi, per un totale di 34.915 morti. Nell’ultima giornata invece sono guarite 825 persone.

Con il focolaio nel parmense, l’Emilia Romagna si vede al secondo posto per numero di nuovi contagi tra le regioni. Al primo sempre la Lombardia che, però, scende al di sotto delle 100 unità (+71). Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Sicilia invece segnano un altro +0. La Basilicata, insieme alla Valle d’Aosta, sono invece in ultima posizione per il numero di attuali positivi, solo 5. A seguire l’Umbria con sette.

