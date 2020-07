Simpatico siparietto tra Diletta Leotta e l’attaccante Zlatan Ibrahimovic: a testimoniarlo, il video della bella giornalista

Simpatico siparietto tra Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, e la giornalista Diletta Leotta. A pubblicare il video è proprio la donna sul suo profilo Instagram. Nella clip si vede lei intenta a sorseggiare un caffé in un breve momento di relax prima di tornare ad allenarsi in palestra. Da dietro spunta però lo svedese che, passando, fa un sorriso sarcastico alla camera e va via.

Non è finita qui, perché lo stesso ha poi commentato il suo post scrivendole: “Non ti rilassare”. Si può dire che è subito scoppiato un buon feeling tra i due.

Diletta Leotta ad Ibrahimovic: “Rimani?”. La risposta

Già un primo siparietto, ma di genere totalmente diverso, si è consumato ieri tra Diletta Leotta ed Ibrahimovic al termine di Milan-Juventus. La giornalista, inviata al Meazza per DAZN insieme a Balzaretti, ha chiesto allo svedese se questa sarà la sua ultima stagione in rossonero.

La risposta ha gelato i tifosi: “Vediamo, intanto continuo a divertirmi per un altro mese. Potrebbe, però, essere l’ultima volta che mi vedranno dal vivo. Significa che vado via? Leggete tra le righe”. Poi, incalzato sugli eccezionali risultati ottenuti dalla squadra con lui, ha risposto senza peli sulla lingua: “Con me dall’inizio avremmo vinto lo scudetto”.

Diverse sono le voci legate al suo futuro, molto dipenderà da quelle che saranno le sorti di Maldini e Pioli. Qualora questi due andassero via in favore dell’arrivo di Rangnick, Zlatan andrà quasi certamente via. L’ , di cui ha acquistato parte delle quote societarie, è già pronto ad accoglierlo per fargli terminare la carriera nella sua nazione natale.

