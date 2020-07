Covid-19, scappa dalla quarantena imposta che gli era stata prescritta in seguito ad un viaggio internazionale. Ora è un ricercato.

Qualcuno non ha ancora capito la gravità del COVID-19. La pandemia originaria di Wuhan, infatti, sembra non essere stata compresa perfettamente da tutti, anzi. Qualcuno continua a sottovalutarlo in modo pericolosissimo, malgrado ogni giorno vi siano nuove testimonianze e nuovi bollettini che facciano comprendere quanto il pericolo sia vero. E soprattutto ancora presente, dato che la facilità con la quale la malattia si diffonde è pericolosamente facile. Ed è per questo che la possibilità di una seconda ondata è possibile in ogni momento e le misure di sicurezza devono essere davvero altissime. Si conta poi anche sulla saggezza delle persone, che devono vietare ogni comportamento scorretto o pericoloso per se stesse e per gli altri. Un uomo, infatti, ha addirittura deciso di non rispettare la quarantena a cui era stato costretto per andare a fare shopping.

LEGGI ANCHE —> Focolaio a Parma, 33 dipendenti di un’azienda positivi al coronavirus

Covid-19, scappa dalla quarantena per fare shopping: è ricercato

Il fatto è accaduto in Nuova Zelanda. Il pilota Darryn Webb, dopo aver condotto un volo internazionale, è stato ovviamente costretto a rispettare un periodo di quarantena. L’uomo però, un 32enne, non ha rispettato l’imposizione della quarantena e anzi ha deciso di andare a fare shopping. Si è ripreso e fotografato mentre era a fare shopping in alcuni reparti di prodotti per il corpo. Una spesa inutile, un’uscita inutile e per questo il governo della Nuova Zelanda si è espresso con forza è convinzione. Ora l’uomo è diventato un ricercato da parte delle autorità, dato che non ha rispettato delle regole sanitarie d’emergenza e ha messo in pericolo la popolazione del posto. Una storia molto triste, che preoccupa per la possibilità di nuovi contagi.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, l’Oms conferma: “Trasmissione per via aerea? Ci sono prove”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24