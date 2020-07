Continua a collassare la situazione Coronavirus negli Usa, con 60mila casi in 24 ore. Ma Donald Trump non ci sta, loda il suo operato e riapre le scuole.

E’ sempre più forte l’emergenza Coronavirus negli Usa, con l’epidemia che continua a dilagare nel paese a stelle e strisce. I bollettini medici non fanno presagire miglioramenti e nella giornata di ieri è arrivato un nuovo record negativo, che vede la bellezza di 60.209 contagi in solamente 24 ore.

A riportare i dati ci ha pensato la John Hopkins University, che riporta anche come la potenza mondiale sia vicino ai 3 milioni di casi. Infatti al momento i casi totali sono 2.991.351, a cui si vanno ad aggiungere 131.362 decessi. Ma nonostante i dati sempre più preoccupanti, Donald Trump continua a lodare il suo operato, annunciando che seguendo i consigli degli esperti, il paese si sarebbe trovato in condizioni ben peggiori.

Coronavirus Usa, Trump attacca l’esperto Fauci: “Non sono d’accordo con lui”

Ma a peggiorare l’emergenza Coronavirus negli Usa, forse è proprio la superbia del presidente Donald Trump. Infatti il 45esimo presidente americano ha scagliato un nuovo attacco nei confronti dell’esperto virologo Anthony Fauci. Il tycoon ha ribadito di non essere d’accordo con il virologo, ma non solo. Infatti Trump ha ricordato che Fauci aveva chiesto di non chiudere alla Cina, mentre invece il tycoon chiudendo al paese orientale afferma di non aver fatto cadere gli Usa nell’emergenza Covid.

Inoltre Trump, nonostante i numeri in aumento, ha annunciato un nuovo provvedimento. Infatti il presidente americano ha affermato che farà pressione su tutti i governatori americani, affinche vengano riaperte le scuole. Il tutto mentre gli Usa arrivano a 3 milioni di contagi.

Ma Trump non indietreggia annunciando che tutti voglio una riaperture delle scuole, dai genitori agli alunni. Infine il presidente americano ha giudicato ridicola la scelta di alcuni importanti atenei come Harvard di tenere lezioni solamente online, scatenando un altro polverone. Ad allinearsi con il presidente, però, ci hanno pensato Texas e Florida, due degli stati più colpiti dalla pandemia.

