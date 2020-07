Coronavirus, la scelta del Kenya è quella di mantenere chiuse le scuole per ancora molto tempo: cancellate le sessioni d’esame dell’ultimo anno.

Kenya: scuole chiuse almeno fino a gennaio 2021, causa Coronavirus. Tutti gli istituti del Paese, come riporta Orizzonte Scuola, non saranno riaperti prima di quella data. Le autorità hanno deciso anche di annullare le sessioni d’esame dell’ultimo anno, che si sarebbero dovute svolgere in autunno, tra i mesi di ottobre e novembre.

Non è certo una grande notizia per gli studenti del Paese, che si troveranno, come accordato, a ripetere l’anno scolastico. Infatti, quest’anno, le scuole sono state aperte solo tre mesi e questi non sono sufficienti per valutare l’effettiva possibilità di promozione dei ragazzi.

Leggi anche >>> Scuola, la ministra Azzolina ha parlato delle modalità di ripresa

Coronavirus, Kenya: scuola chiuse fino a gennaio 2021

Come riporta Orizzonte Scuola, alcune scuole, poche in realtà, hanno avuto la possibilità di proseguire la didattica in modalità remota, attraverso l’utilizzo di radio, televisione e internet. Tuttavia, sono troppe le scuole e i ragazzi che non hanno avuto modo di proseguire con la didattica a distanza e sono stati costretti ad interrompere momentaneamente gli studi.

Il governo ha fatto sapere che farà il possibile per garantire a tutti gli studenti le risorse tecnologiche necessarie per proseguire gli studi.

Il Kenya, in base ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, ha registrato fino ad oggi un totale di 8.250 casi di Coronavirus. Sono 167 i morti registrati nel Paese. Gli stessi dati ci dicono che il primo Paese al mondo per numero di contagi sono invece gli Usa, che contano un totale di 2.996.098 casi, con 131.480 decessi. All’America fa seguito il Brasile, con 1.668.589 casi e 66.741 decessi totali. Il terzo Paese, che non raggiunge il milione di contagi, è l’India, con 742.417 casi e 20.642 decessi in tutto.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus Usa, nuovo record negativo: 60mila casi in 24 ore

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24