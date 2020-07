Coronavirus, è allarme a Fiumicino: sta arrivando un aereo con possibili positivi a bordo. A riferirlo è l’unità di Crisi Covid della Regione Lazio. Ecco cosa sta succedendo.

Coronavirus, è allarme a Roma per un aereo in arrivo dove a bordo potrebbe esserci dei contagiati. A riferirlo è direttamente L’unità di Crisi Covid della Regione Lazio. Si tratta di un volo partito dal Qatar che ospita 135 passeri provenienti dal Bangladesh è che è atteso nel pomeriggio a Fiumicino.

#CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘DISPOSIZIONE DEL MINISTRO SPERANZA VA RISPETTATA E APPLICATA, I CITTADINI PROVENIENTI DA… Pubblicato da Salute Lazio su Mercoledì 8 luglio 2020

Coronavirus, è allarme per un aereo in arrivo a Roma

Questi giungerebbero in particolare da Dacca, focolaio particolarmente attivo e che ha già portato positivi in Italia. Proprio per questo, nelle ultime ore, ministro della Salute ha disposto la sospensione dei voli dalla capitale bangladese. Questa traiettoria, tuttavia, ‘eluderebbe’ tale direttiva in quanto partirebbe da un’altra nazione.

“E’ necessario che ENAC emetta una indicazione operativa chiara alle linee aeree affinché non imbarchino, per il tempo stabilito dalla massima autorità sanitaria del Paese, questi passeggeri”, tuona l’Unità di Crisi. Con questi vuoti normativi, infatti, si rischia di accogliere eventuali infetti e di compromettere nuovamente il quadro nazionale.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, l’annuncio dell’OMS: “La pandemia sta accelerando”

Sul posto sono già pronti e operativi medici e infermieri che dovranno controllare attentamente gli ospiti. Ma “non si può scaricare sul solo nostro servizio sanitario regionale questo onere, peraltro senza alcun tipo di programmazione”, aggiunge il responsabile Alessio D’Amato.

“Occorrono delle regole ferree e chiare, basta fare lo scarica barile, se vogliamo a monte rafforzare la sorveglianza sanitaria ed impedire rischi effettivi di ritorno. Roma non può sostenere questa pressione”, conclude. Con una situazione piuttosto contenuta nei confini nazionali, il pericolo maggiore per il Belpaese ora giunge infatti dall’estero.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24