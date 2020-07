Non si ferma la peste Bubbonica in Cina, con il Mirror che parla addirittura di almeno trenta persone messe in quarantena.

Continuano ad aumentare il numero delle persone in quarantena a causa della peste bubbonica che sta colpendo la Cina. Dopo l’allarme lanciato da Pechino, adesso si è attivata anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità per cercare di dare una mano al paese e monitorare la situazione.

Al momento si parla di più di una decina di contagi. L’ultimo si sarebbe verificato in Mongolia, mentre altri due contagi erano stati riscontrati qualche giorno fa nella provincia di Kohv. Per quanto riguarda quest’ultimo caso, l’agenzia cinese Xinhua riferisce che le due vittime erano fratelli. Questi avrebbero dunque contratto la peste bubbonica dopo ad aver mangiato della carne di marmotta cruda.

La peste bubbonica non si ferma, vietata la caccia alle marmotte: la loro carne è via di trasmissione del contagio

Anche la Russia si è dovuta attivare per non prendere sottogamba una situazione che presto potrebbe riguardare anche loro. Alcuni funzionari del Cremlino hanno infatti contattato le comunità che vivono nella di Atai, impedendogli di cacciare le marmotte.

Il motivo di questo risiede nel fatto che la loro carne viene riconosciuta dalla comunità scientifica come una delle principali vie di trasmissione della peste bubbonica. Anche in Mongolia, attraverso le parole del Ministro della Salute, le autorità hanno dato ai cittadini lo stesso tipo di divieto. Anche perché lo scorso anno, due persone hanno contratto questa terribile peste proprio dopo aver mangiato la carne di marmotta.

Ma secondo il quotidiano Mirror il numero delle persone messe in quarantena in Cina è persino più alto delle prime indiscrezioni circolate in Europa. Il Tabloid parla infatti di almeno trenta persone sottoposte ad isolamento.

