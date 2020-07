Quanto guadagnano Chiara Ferragni e Fedez grazie alla loro attività social? Una stima dell’Hopper HQ parla di cifre da record per i loro post su Instagram.

Il mestiere dell’Influencer è ormai una realtà assodata e non sembra essere più una novità nel mondo dei social. Pioniera di questa nuova attività imprenditoriale è proprio lei, Chiara Ferragni, che ha saputo sfruttare tutte le possibilità offerte dai social, divenendo un solido punto di riferimento per molti. Ci si chiede quanto, un personaggio come Chiara Ferragni, possa guadagnare con un post promozionale sul suo profilo Instagram. Come riporta Solo Donna, l’agenzia inglese Hopper HQ ha pubblicato la rinomata Instagram Rich List, con all’interno tutti i guadagni delle star e dei più importanti influencer su Instagram. Chiara Ferragni e suo marito Fedez la fanno da padrone, con cifre da capogiro.

Infatti, in base alle stime inglesi, Chiara Ferragni riesce a guadagnare, con un solo post promozionale su Instagram, anche 53.000 euro. Cifre pazzesche se si pensa che molti utilizzano lo stesso strumento più per gioco che per lavoro. Non alla sua altezza, cifre alla mano, suo marito Fedez, che però non ha da lamentarsi, con cifre che arrivano a toccare i quasi 28.000 euro per un post.

Chiara Ferragni e Fedez: cifre da capogiro su Instagram

D’altronde, Chiara Ferragni è colei che ha un po’ inventato questo mestiere, da lei chiamato “imprenditoria digitale”. Il suo profilo Instagram è tra i più seguiti in tutto il mondo e tutti sono incuriositi dal suo stile di vita, dagli abiti e dalle marche che indossa. Di conseguenza, il profilo di Fedez si difende molto bene: molto seguite sono le sue gag in famiglia, ma il cantante è molto apprezzato anche per le sue battaglie sociali e per il sostegno alle cause benefiche.

F.A.