La Brooks Brothers, società dell'italiano Claudio Del Vecchio, è in crisi più che mai ed il COVID-19 ha decretato la fine di un marchio che dura da decenni.

Sempre più spesso vediamo persone ricche, ricchissime vestirsi in modo casual e semplice. Certe volte anche peggio di come farebbe una persona qualsiasi, che vanta uno stipendio medio-basso, che alcuni miliardari mettono in banca ogni ora. Anche per questo alcune importantissime aziende del settore dell’altissima moda stanno soffrendo e non poco. Tra queste c’è senza dubbio la Brooks Brothers. La società è il più vecchio marchio di abbigliamento per uomo nella storia degli Stati Uniti e la sua nascita è datata addirittura 1818. Un tempo i presidenti degli Stati Uniti portavano abiti BB, ora invece la dirigenza ha deciso di dichiarare definitivamente la bancarotta. Una decisione davvero molto difficile.

Brooks Brothers dichiara il fallimento, vestiva i presidenti USA

Gli affari andavano male proprio per questo nuovo trend da parte degli uomini ricchi di non sfoggiare vestiti costosi ed eleganti, ma spesso accontentarsi di qualcosa meno appariscente. Ora, dopo centinaia di anni, la ditta fondata da italiani non riesce a superare questa crisi e con il COVID-19 finisce definitivamente a tappeto. Ora tutti i lavoratori dei 250 punti vendita che vanta la società sono a rischio. Si sta cercando un acquirente che possa mettere nuovo capitale sul tavolo, per finanziare l’azienda e cercare di intraprendere una nuova strada. La bancarotta è stata dichiarata, ora la dirigenza del brand è in attesa di eventuali compratori o investitori che vogliono mettere soldi ed esperienza per resuscitare il più antico brand di vestiti eleganti dell’intera America. La speranza è che questo marchio di origini italiane possa tenere e magari reinventarsi per sopravvivere alle nuove esigenze del mercato.

