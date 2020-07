A Belgrado, subito dopo l’annuncio delle misure anti Covid da parte di Vukcic, sono iniziati gli scontri tra manifestanti e polizia nei pressi del Parlamento.

Questa notte nella città di Belgrado si sono verificati diversi sconti tra cittadini e forze dell’ordine. Una vera e propria guerra urbana tra manifestanti anti governativi e polizia che si è tenuta vicino al Parlamento, subito dopo la conferenza stampa del presidente Aleksandar Vucic.

In questa, il leader del Partito Progressista Serbo ha annunciato alla popolazione la messa in atto di nuove misure di prevenzione e contenimento del coronavirus. Tra le varie iniziative adottate, c’è anche il coprifuoco per Belgrado. Questo durerà per tutto il prossimo fine settimana. Inoltre, non saranno permessi assembramenti con più di cinque persone in luoghi al chiuso. La manifestazione davanti al parlamento era inizialmente partita in modo pacifico. In poco tempo però la situazione è degenerata.

Scontri a Belgrado vicino al Parlamento, per i manifestanti il governo sta gestendo male l’emergenza

La rabbia e la violenza dei manifestanti era interamente diretta al governo. Questi, nelle loro idee, sta gestendo in modo pessimo l’emergenza sanitaria e la sta inoltre sfruttando per imporre un potere sempre più autoritario. Tra le varie accuse lanciate dai dimostranti, c’è anche quella di manipolare i mezzi di informazione per nascondere la verità. A notte inoltrata, la protesta si è finalmente spenta, anche se tuttora regna un clima di tensione intorno al Parlamento.

In Serbia da alcuni giorni la ripresa dei contagi da coronavirus è riapparsa in modo allarmante. Una situazione che i suoi cittadini faticano a digerire, anche perché le misure restrittive erano state finalmente allentate e si stava gradualmente ritornando a una vita normale.

Già alcuni giorni fa, il presidente Vukcic aveva anticipato che per fronteggiare questa nuova ondata sarebbe state prese nuove iniziative di contenimento. Dichiarazioni che erano state rilasciate alla tv pubblica di Stato Rts.

