Una querelle che va avanti da un sacco di tempo quella tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, arriva una nuova risposta in diretta della conduttrice

Un botta e risposta infinito quello tra la conduttrice Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. I due hanno lavorato per molto tempo insieme, ma dopo quattro anni da una separazione forzata, il rapporto tra i due continua ad essere teso. “Mi ha violentata verbalmente”, queste le accuse che la Volpe mosse un po’ di tempo fa nei confronti dell’ex collega.

La verità la sanno sicuramente i due colleghi che per molto hanno condiviso gli studi Rai insieme, ma di certo c’è un’ultima punzecchiata di Magalli nei confronti della Volpe. Proprio ieri, Giancarlo Magalli ha pubblicato un post su Facebook – prontamente eliminato – con scritto “0,9%” accompagnato da un’emoji che indica di far silenzio. Messaggio più che chiaro quello del conduttore romano nei confronti della sua collega.

Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli

E’ da pochissimo terminata la trasmissione “Ogni mattina” che Adriana Volpe conduce su TV8. All’inizio di quest’ultima, la conduttrice trentina si è ritagliata uno spazio per rispondere alle provocazioni dell’ex collega Magalli. “Vorrei fare una replica ad un post che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi prontamente ha rimosso”, comincia la Volpe.

“In questo messaggio, c’era un’emoticon che indica di star zitta. Caro Giancarlo, questo gesto, non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi star zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai nemmeno oggi”, incalza. “Sto vivendo una bellissima avventura, insieme ad una squadra ed una rete che stimo ed in cui credo – continua la conduttrice – e tu Giancarlo, con questo gesto, dimostri di non aver rispetto per le persone né per le donne. Questo non te lo permetto”.