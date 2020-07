Adesca bambini sul web travestito da “Pippo”: il caso Jonathan Galindo. Dopo la Blu Whale challenge arriva un altro pericolo online per i più piccoli

Quasi tutti ricordiamo con fervido terrore la vicenda della Blu Whale Challenge, la vicenda che portò alla morte di centinaia di bambini in diversi paesi del mondo (soprattutto in Russia). Un adescamento sul web che spinge i più piccoli a compiere atti sempre al limite, fino ad arrivare al vero e proprio autolesionismo. Un condizionamento psicologico senza scrupoli che rovina la vita di bimbi e famiglie. Ora purtroppo sembra esserci un nuovo allarme, simile al precedente. Nessuna balena in questo caso, ma un personaggio dei cartoni animati. Un cane “Pippo” modificato nei tratti che invia richieste di amicizia su Facebook, Instagram e Tik Tok. Il suo nome è Jonathan Galindo ed è già conosciuto in Spagna, dove ha fatto registrare alcuni casi. Ora purtroppo sembra essere arrivato anche in Italia.

Adesca bambini sul web travestito da “Pippo”: il caso Jonathan Galindo

Jonathan Galindo adesca bambini tra i 12 e i 13 anni sul web. Come riportato da una famiglia di Ancona, vittima della vicenda, dopo aver ottenuto l’amicizia sui social inizia a chiedere di compiere alcuni gesti spericolati. In un crescendo pericolosissimo si arriva al vero e proprio autolesionismo, mettendo a repentaglio la vita dei ragazzi.

In alcuni casi, come questo delle Marche, le vittime hanno denunciato ai loro genitori lo strano fatto, portando a galla l’orrenda situazione. In altri invece, sono usciti grazie allo scrupolo delle famiglie che si sono accorte che qualcosa non andava.

Una mamma di Ancora ha descritto come avviene il tutto.

“Il profilo di Jonathan Galindo, identificato da un’immagine di un Pluto con sembianze umane, invia richieste di amicizia. Dopo di che, come mi ha detto mia figlia, inizia a chiedere cose estreme, sotto forma di sfide di coraggio. Da lei pretendeva di auto incidersi con una lama sulla pelle dell’addome le lettere iniziali del proprio nome ma anche il famigerato numero diabolico 666“.

Nonostante l’intervento della polizia postale e la chiusura dei profili, continuano a nascerne sempre di nuovi. Finora i casi registrati in Italia sono già 4 e si sospetta che alcuni non siano ancora emersi. Dietro potrebbe esserci una rete molto organizzata che agisce a livello internazionale. Si invita a fare massima attenzione.

