Warewolf, gameplay viene pubblicato online e la rete non è affatto soddisfatta di quanto è stato mostrato, anzi, in tanti si domandano se non è uno scherzo.

Ben tre anni fa era stato mostrato il primo video di Warewolf: the Apocalypse, Earthblood. In tanti avevano apprezzato il trailer del videogioco che si sapeva sarebbe stato uno di qui titoli che avrebbero lanciato la next gen di console. Un ponte, compatibili con la generazione attuale di console ma anche con la prossima.

In particolare, come si legge nel video da poco pubblicato, il gioco verrà venduto per PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X ed Epic Games Store. Insomma, le premesse per avere in gioco molto interessante ci sono tutte, ma i fan sembrano tutt’altro che soddisfatti di questo primo scorcio di gameplay che è stato appena mostrato con un video.

LEGGI ANCHE —> Iliad, arriva la rete fissa: annunciato l’accordo con Open Fiber per la fibra

Warewolf, gameplay del gioco next gen: la rete lo distrugge – VIDEO

Non è chiarissima la storia del gioco, ma il protagonista dovrebbe essere un uomo in grado di trasformarsi in un lupo. Non è facile comprendere se a spingerlo sia vendetta o voglia di cambiare il mondo, ma ci troveremo davanti nemici armati fino ai denti e con tecnologie parecchio avanzate.

A non sembrare avanzate sono però le animazioni dei personaggi, il comparto audio e la grafica. “E’ un ottimo gioco per Wii“, sostiene uno degli utenti con ironia. “Tre anni per questa roba? Che perdita di tempo“, scrive un altro.

Insomma, il gioco dei ragazzi di Cyanide Studios non ha convinto l’utenza con questo primo video gameplay apparso in rete. Non resta che capire quali saranno i prossimi passi della softwere house di Ubisoft per tentare di migliorare il proprio prodotto a diversi mesi dall’uscita ufficiale.

LEGGI ANCHE —> Padre presta carta di credito alla figlia, spesi 5100 euro in videogames