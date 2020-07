Tragedia Ponte Morandi, arrivano conferme sulla causa del disastro del 14 agosto del 2018. A fornire i nuovi aggiornamenti è Francesco Merloni, presidente dell’Anac. Nel mirino c’è la manutenzione ferma a una percentuale incredibile…

Manutenzione insufficiente. Ora è confermato. C’è un’enorme negligenza dietro la tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto di due anni fa, quando parte della la struttura crollò all’improvviso causando 43 vittime. La notizia in fondo è sempre stata nell’area, ma adesso giunge anche la conferma ufficiale.

Tragedia Ponte Morandi, la causa del disastro

A fornirla è direttamente Francesco Merloni, presidente dell’Anac, intervenuto nel corso dell’audizione tenuta alla Commissione lavori pubblici del Senato sulle concessioni autostradali. “Il tasso di manutazione era intorno al 27% rispetto ai piani stabiliti dall’Aspi”, ha infatti riferito il dirigente.

Ovvero nemmeno la metà del necessario per una maxi struttura centrale per la città di Genova e sulla quale, quotidianamente, passavano centinaia di mezzi anche pesanti. “Gli interventi erano stati rinviati da tempo e il dato complessivo, alla fine, era anche insufficiente a dare garanzie di sicurezza dell’opera”, ha aggiunto il massimo riferimento dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Il Premier Giuseppe Conte, nel giorno della posa dell’ultima campata della nuova struttura nello scorso 26 aprile, rilasciò le seguenti dichiarazioni in onore della città e delle vittime: “Lo Stato non ha mai abbandonato Genova. Oggi noi suturiamo una ferita e ricongiungiamo una fondamentale arteria della comunicazione in questa città. Ma questa ferita non potrà mai essere completamente rimarginata perché ci sono 43 vittime e non dimentichiamo”.