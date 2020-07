Terremoto Palermo, scossa di magnitudo 2.7: trema ancora la terra in Sicilia dove negli ultimi giorni sono state registrare altre scosse.

Altro terremoto in Italia, di nuovo in Sicilia. Alle ore 15:11 – secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – è stata registrata infatti una scossa di magnitudo 2.7 lungo la costa centro-settentrionale, in provincia di Palermo. La profondità stimata è di 11 chilometri, mentre al momento non si registrano danni a persone o cose. E, proprio qualche giorno fa, è accaduto qualcosa di simile sempre nella stessa regione.

Terremoto, nuova scossa in Sicilia

Proprio nei giorni scorsi, precisamente giovedì 2 luglio, è stata registrata sempre in Sicilia una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, precisamente sulla costa siracusana. Anche in quell’occasione non furono segnalati danni, nonostante il grandissimo spavento tra la popolazione.

Più recente, invece, lo sciame sismico avvertito in provincia di Avellino, dove appena due giorni fa è stato registrato un terremoto nella zona di Sant’Angelo dei Lombardi con epicentro ad appena 2 km dalla cittadina irpina. Sono giorni, dunque, particolarmente movimentati nella nostra penisola per quanto concerne l’attività sismica.

Seguiremo con grandissima attenzione quello che accadrà nelle prossime ore in Italia e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

