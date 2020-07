Fortissima scossa di terremoto quella che ha colpito il mare dell’Indonesia: l’epicentro registrato è a 93 km da Batang

Alle ore 5:54 locali (00:54 italiane) in Indonesia si è verificata una potente scossa di terremoto da 6.3 di magnitudo. L’epicentro, a 93 chilometri da Batang, è il mare di Jawa Tengah. La profondità della scossa è stata di 528 km, ma non è stata emessa l’allerta tsunami. Nessun danno a cose o persone.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, nuovo farmaco: al via la sperimentazione su 2000 pazienti

Il terremoto in Indonesia non è cosa nuova

L’Indonesia viene spesso colpita da terremoti e tsunami in quanto si trova nella ‘Cintura di fuoco del Pacifico’. In questa fascia si stima avvengano il 90% dei terremoti mondiali e la maggior parte con profondità molto elevata. Essa si estende per circa 40mila chilometri e comprende anche Polinesia, Filippine, Nuova Zelanda, Giappone, fosse oceaniche e catene montuose vulcaniche.

L’attività della cintura di fuoco vede il movimento di placche diverse che creano il fenomeno della subduzione. In sostanza, le placche continentali vanno a coprire quelle oceaniche pacifiche.

Oltre ai terremoti, questo fenomeno ha causato l’eruzione anche di diversi vulcani. Uno di quelli più famosi è stato quello del 1980 avvenuto nella zona pacifica di Washington dove ad esplodere fu il mount St. Helens.

LEGGI ANCHE—> Milano, il quartiere Adriano dice addio all’iconica torre dell’acqua – VIDEO