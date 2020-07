La fortuna ha baciato Sassari, città della Sardegna, dove è stato centrato il secondo ‘6’ al Superenalotto di questo 2020: la cifra vinta è di oltre 59 milioni di euro

La fortuna ha deciso di baciare Sassari stavolta, dove è stato centrato il tanto ambito ‘6’ al Superenalotto. La cifra vinta è stata precisamente di 59.472.355,48 euro ed è avvenuta grazie alla seguente combinazione:

16 24 29 53 73 88

Numero Jolly 62

Superstar 50

Il tabacchi ad aver giocato la schedina è situato in via Luna e Sole 11.

Superenalotto, è il secondo ‘6’ di quest’anno

Questo è il secondo sei del 2020, l’ultimo risale al 28 gennaio. Nel primo mese dell’anno, infatti, ad Arcola (Liguria) fu vinto un premio da 67.218.272,10 euro. Ora, finalmente, un’altra persona (ancora misteriosa) può festeggiare dopo 52 estrazioni di attesa.

Per quel che riguarda la Sardegna, una vincita cospicua mancava dal 2015 quando, sempre a Sassari, furono vinti 9 milioni di euro con il jackpot. Il record per la somma più alta vinta, invece, non dista nemmeno un anno. Era l’agosto del 2019 quando a Lodi la combinazione fortunata regalò 160 milioni. Il jackpot ripartirà da 11.800.000 euro.

