Dopo un presunto tradimento a Belen Rodriguez, con Alessia Marcuzzi, lo showman napoletano Stefano De Martino è stato paparazzato con un’altra Rodriguez

E’ inevitabilmente la rottura più chiacchierata del momento, quella tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia già in passato si è separata per un lungo periodo, con la showgirl argentina che si è lasciata consolare dal motociclista Andrea Iannone. Questa volta sembra essere quella definitiva, a tal punto che i due stanno provando a crearsi una nuova vita, cambiando strada.

Pochissimi giorni fa abbiamo raccolto indiscrezioni da Dagospia, secondo cui Belen avrebbe scoperto un tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi. La notizia è stata prontamente smentita dallo showman napoletano che si è mostrato piuttosto infastidito dai rumors.

Stefano De Martino la foto con un’altra Rodriguez

Intanto che Belen Rodriguez è stata paparazzata, sempre dal magazine Chi, con la sua nuova fiamma Gianmaria Antinolfi, anche Stefano De Martino è stato beccato. Weekend a Napoli per lo showman napoletano, in barca con un’altra Rodriguez, ma no… nessun ritorno di fiamma. Non è Belen la Rodriguez fortunata accanto al ballerino, ma Mariana, showgirl venezuelana.

Intanto che l’ex compagna Belen era alle pendici del Vesuvio con il nuovo fidanzato, imprenditore napoletano, Stefano se la spassava in mezzo al mare, in barca con un’altra Rodriguez. Certamente questa storia ha tanta ironia della sorte, tanti elementi in comune nelle nuove coppie, chissà se almeno Santiago ha ben in mente il quadro della situazione su mamma e papà.