Per la serie ricette dolci: il biancomangiare. Con una preparazione molto semplice e veloce possiamo gustarci il tipico dolce della tradizione siciliana.

Il biancomangiare siciliano è tra i dolci più buoni della tradizione di questa fantastica regione. La sua preparazione è in realtà molto semplice e si presta molto alla preparazione casalinga. Questa ricetta, che si presenta quasi come un budino, è in realtà preparata senza l’uso di uova e colla di pesce. Vediamo insieme come prepararla.

Biancomangiare siciliano: gli ingredienti

Latte intero: 500 ml

Zucchero semolato: 100 g

Amido di mais: 50 g

Scorza di limone

Baccello di vaniglia

Scaglie di cioccolato fondente (per guarnire)

Ricette dolci: la preparazione del biancomangiare siciliano

Iniziamo la preparazione del biancomangiare siciliano versando 350 ml di latte in un tegame. Aggiungiamo il baccello di vaniglia e la scorza di mezzo limone. Accendiamo il fuoco, non troppo alto e portiamo il tutto quasi ad ebollizione.

Prendiamo ora la restante parte del latte (150 ml) e sciogliamoci dentro l’amido di mais. In questo caso il latte deve essere freddo. Facciamoci aiutare da una spatola o da un cucchiaio per mescolare bene l’amido di mais.

Quando il latte nel tegame sarà giunto ad ebollizione, aggiungiamoci dentro il latte con l’amido di mais sciolto e mescoliamo il tutto. A questo punto estraiamo il baccello di vaniglia e la scorza del limone e continuiamo a cuocere per qualche altro minuto. Attenzione: in questa fase di cottura (a fuoco lento) continuiamo sempre a mescolare. In questo modo andremo ad evitare la formazione di grumi. Quando il composto si sarà ben addensato, spegniamo il fuoco e versiamolo all’interno degli stampini. Lasciamo raffreddare in frigorifero per circa 4 ore.

Siamo pronti per impiattare. Passato il tempo necessario in frigorifero, tiriamo fuori gli stampini ed estraiamo i nostri dolci direttamente nel piatto, rovesciandoli. Quando saranno sul piatto, possiamo guarnire con scaglie di cioccolato.

