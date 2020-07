Si è svolta ieri la settantaquattresima edizione dei Nastri d’Argento, dedicati, per l’occasione, alla scomparsa del Maestro Ennio Morricone.

Si è svolta ieri al Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma la settantaquattresima edizione dei Nastri d’Argento. Con questa manifestazione, vengono assegnati i premi ai migliri film da parte del sindacato giornalisti cinematografici. Il premio come miglior film, come riporta Il Secolo XIX, è stato “Favolacce”, film scritto e diretto da Damiano e Fabio D’Innocenzo. Il film è stato presentato anche in concorso al Festival di Berlino 2020, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura.

Non solo “Favolacce”: a trionfare ieri al MAXXI di Roma è stato anche “Pinocchio” di Matteo Garrone, che ha vinto in tutto sei nastri.

Leggi anche >>> Nasce Erica, la prima attrice robot: reciterà in un film nel 2021 – VIDEO

Nastri d’Argento 2020: trionfano “Favolacce” e “Pinocchio”

Il film di Matteo Garrone ha vinto in tutto sei Nastri. Nello specifico, Roberto Benigni ha ricevuto il premio come “miglior attore non protagonista”. Ma il film è stato premiato anche per la sceneggiatura, il montaggio sonoro e i costumi. Il film, con Federico Ielapi nei panni del giovane burattino, ha ricevuto anche 15 candidature ai David di Donatello 2020, vincendo cinque categorie. Il film è stato infatti premiato ai David come miglior sceneggiatura, miglior truccatore, miglior costumista, miglior acconciatore e migliori effetti speciali visivi.

Sei i Nastri d’argento per Pinocchio, introdotti dalla conduttrice della Serata Anna Ferzetti. Si comincia con i premi al film di Garrone per montaggio, sonoro, scenografia e costumi pic.twitter.com/4Oln7jNCl9 — Nastri d’Argento (@nastridargento) July 6, 2020

Potrebbe interessarti anche: Lutto nel cinema, morto Tilo Prückner: l’attore aveva 79 anni

F.A.