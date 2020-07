Lutto terribile in Sudamerica: è morto il giovanissimo Sebastian Athie, stella di Disney Channel noto per il ruolo da protagonista nella serie Tv ‘Once’, dove interpretava Lorenzo Guevara.

Terribile lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Sebastian Athie, giovane star di Disney Channel di appena 24 anni. L’adolescente, di cui ancora non sono note le cause del decesso choc, è diventato celebre per la presenza in “Once”, serie tv dedicata al mondo calcistico dove interpretava Lorenzo Guevara.

Muore Sebastian Athie: lutto nella Disney

La Disney ha postato il seguente messaggio attraverso il proprio profilo Instagram: “Riposa in pace, Sebas. La tua arte e il tuo sorriso resteranno per sempre. Con molto dolore, comunichiamo la scomparsa di Sebastian Athie e lo ricordiamo sempre per il suo gran talento, amicizia, professionalità e prima di tutto, il cuore enorme. Ci uniamo alla sua famiglia, ai colleghi, agli amici e ai fan per la sua scomparsa”.

Messicano di nascita ma argentino di adozione, era ormai un riferimento per tutti i giovani sudamericani. Si è infatti trasferito nel Paese albiceleste da piccolo e la svolta della sua carriera, iniziata a 16 anni, è arrivata nel 2017 quando la Disney lo ha scelto appunto per ricoprire il ruolo di Lorenzo Guevara. Una serie Tv che ha finito col conquistare l’intera America Latina. Il giovane Sebastian, invece, è diventato presto una vera e propria icona.