Maltempo in Giappone, la situazione è sempre più critica nel Paese nipponico. Salgono infatti a 55 le vittime totali, a cui si aggiungono i vari dispersi e i milioni di sfollati. Il Governo è pronto ad annunciare lo Stato di emergenza.

Maltempo in Giappone, sale drammaticamente il bilancio delle vittime. Come infatti riporta la stampa locale, si registrano adesso 55 deceduti a seguito delle violente precipitazioni che hanno poi scatenato inondazioni, frane e terreni dissestati.

Maltempo in Giappone, situazione sempre più critica

Ma diventano tantissimi anche gli sfollati. A causa dei frequenti smottamenti, infatti, sono in totale circa 1.38 milioni i residenti che cercano rifiuto. 13 persone, invece, risultano ancora disperse. La località più colpita è la prefettura di Kumamoto, dove si contano ben con 53 morti, con migliaia cittadini senza acqua corrente e tanti villaggi senza possibilità di comunicare.

Come riporta l’ANSA, le autorità locali hanno raddoppiato a 20 mila il numero di persone impegnate nei tentativi di soccorso. Il problema è che la situazione meteorologica prevede un continuo anche per l’intera giornata di domani, con un’aria umida che si staglierà lungo tutta la parte orientale della nazione.

Il Paese, come confermato dal Premier Shinzo Abe, sta prendendo in considerando la proclamazione della calamità naturale per le zone colpite. Una mossa che aiuterebbe nell’accelerare l’assegnazione di maggiori fondi economici indirizzati poi alla ricostruzione dei vari posti flagellati.