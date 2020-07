Il mondo del cinema piange la scomparsa di Tilo Prückner: l’attore tedesco, che aveva iniziato la sua carriera negli anni Sessanta, è morto a Berlino.

Mondo del cinema in lutto: è morto a 79 anni l’attore tedesco Tilo Prückner. Come riporta l’agenzia di informazione Adnkronos, l’attore si è spento a causa di un’insufficienza cardiaca, a Berlino. Il suo volto è stato protagonista di numerose pellicole sia cinematografiche che televisive e i suoi “baffi distintivi” sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica.

Tilo Prückner aveva iniziato la sua carriera cinematografica negli anni Sessanta, precisamente nel 1967. Con oltre 230 tra film e serie televisive, divenne particolarmente noto sia in Germania che a livello internazionale.

Leggi anche >>> E’ morto Sebastian Athie, la giovane stella di Disney Channel

Morto Tilo Prückner, l’attore tedesco si è spento a Berlino

L’attore tedesco è stato protagonista di tantissime pellicole. Tra i suoi film, ricordiamo Berlinger, per la regia di Alf Brustellin e Bernhard Sinkel, film risalente al 1975. Per la regia di Hans W. Geißendörfer, invece, l’attore aveva recitato in Sternsteinhof, nel 1976. Risale allo stesso anno Bomber & Paganini, per la regia di Nikos Perakis.

Prückner è stato protagonista anche de La storia infinita, film della fine degli anni Ottanta, tratto dall’omonimo romanzo di Michael Ende. Il film ebbe un grande successo, i produttori, infatti, decisero di fare due seguiti: La storia infinita 2, nel 1990 e La storia infinita 3, l’anno successivo.

L’ultima pellicola alla quale l’attore aveva preso parte risale invece al 2013: si tratta di Windstorm – Liberi nel vento (Ostwind), per la regia di Katja von Garnier.

Potrebbe interessarti anche: Corea del Nord, l’indiscrezione: Kim Jong Un sarebbe “morto ad aprile”

F.A.