Johnny Depp ha parlato dell’ormai ex moglie Amber Heard, rivelando dei dettagli parecchio sconcertanti sulla loro relazione distruttiva e malata.

Johnny Depp ha vuotato il sacco sul difficilissimo rapporto che fino a poco fa lo univa con l’attrice Amber Heard. La donna, bellissima e brava nel suo lavoro, ci viene descritta come una vera e propria sociopatica dal suo ex marito. Oggi l’uomo è stato sentito in tribunale per la lunghissima causa che sta tenendo da molto tempo lui e l’attrice bionda in un corpo a corpo legale. Di tanto in tanto vengono fatte delle affermazioni parecchio forti e oggi il protagonista de I Pirati dei Caraibi, ha rivelato dei dettagli agghiaccianti. La moglie, ormai ex, avrebbe abusato di lui in ogni modo possibile, arrivando a fargli male fisicamente, mentalmente e anche ad umiliarlo più di una volta. In particolare una volta, dopo una festa, le cose sarebbero andate in una maniera davvero stramba.

LEGGI ANCHE —> Morricone, fantastico omaggio nella sua Roma

Johnny Depp rivela: “Amber Heard è pazza, ha defecato nel mio letto!”

Secondo i racconti di Johnny Depp, l’ex moglie Amber Heard avrebbe continuamente abusato di lui. L’uomo oggi si è presentato in tribunale spiegando come più volte lei lo avesse aggredito e picchiato, ferendolo e facendogli male. Pugni sugli occhi, bottiglie di vodka lanciate contro la sua persona e abusi verbali di ogni sorta ai danni dell’attore. Secondo lui, infatti, la Heard non avrebbe mai provato amore per lui, ma lo avrebbe sposato solo per continuare la sua arrampicata sociale verso l’Olimpo di Hollywood. Una sera, addirittura, dopo una festa finita con un litigio in pubblico, l’uomo rivela un fatto parecchio strano. Pare infatti che la donna lo abbia abbandonato nel suo letto, praticamente facendolo ritrovare da solo il giorno dopo. E tra le lenzuola anche una sorpresa disgustosa: “una volta ha defecato nel nostro letto, – ha detto- e io mi sono risvegliato con la sua roba vicino il giorno dopo”.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta tracotante, coda e scollatura profonda – FOTO