Quante volte volete cercare qualcuno su Facebook, ma non sapete il suo nome? Esiste un trucco veloce per trovare le persone in maniera semplice e gratuita

Nonostante negli ultimi anni altri social network abbiano preso il sopravvento, Facebook rimane comunque uno dei siti che conta il maggior numero di utenti sul web. Creato nel lontano 2004, è entrato nell’immaginario comune grazie alle sue innumerevoli e soprattutto innovative funzioni, mai viste prima su internet.

Miliardi di utenti hanno un loro account, dal quale è possibile vedere fotografie, conoscere informazioni personali, gusti, idee e così via. Molto spesso, dopo aver conosciuto una persona dal vivo, viene subito voglia di andare a sbirciare il suo profilo su Facebook. Ma quante volte è capitato di voler trovare qualcuno di cui non ci si ricorda il nome? In questi casi, il social network di Zuckerberg non offre soluzioni ufficiali, ma esistono alcuni trucchi veloci e gratuiti che potrebbero fare al caso vostro.

Facebook, come trovare persone di cui non si sa il nome

In realtà, esiste più di un metodo per ottimizzare la ricerca di persone su Facebook senza conoscerne il nome. Il trucco più intuitivo e veloce è quello di utilizzare gli amici in comune. Se già sapete che la persona da trovare è amica di un vostro conoscente, basterà scorrere tra le sue amicizie di Facebook e sperare di trovarla lì.

Se invece sapete che la persona da cercare lavora in un determinato posto, esiste LinkedIn. Social basato sul mondo del lavoro, fornisce centinaia di risultati semplicemente ricercando il nome dell’attività o dell’azienda. La stessa cosa vale anche per le università o per le scuole: basta cercare il nome dell’istituto e affinare la ricerca con altri dettagli.

Ultimo trucco – forse il più complesso – riguarda i soprannomi e i nickname. Molto spesso, le persone tendono a chiamarsi sui social network con gli stessi nomignoli che vengono dati loro di persona. Se ne siete a conoscenza, provate ad utilizzare Google: potrebbe uscirvi il suo profilo Instagram, che spesso riporta poi al nome vero e proprio.

