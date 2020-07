Haader al-Hay è stata arrestata in Egitto con l’accusa di utilizzare Tik Tok per violare i valori della società in cui vive.

I servizi segreti egiziani hanno arrestato Hadeer al-Hay, una star del famoso social Tik Tok, molto conosciuta nel suo paese. L’accusa nasce da alcuni filmati che la ragazza ha pubblicato in cui canta mimando con le labbra delle famose canzoni egiziane.

A dare la notizia dell’arresto sono state le stesse forze di sicurezza del Cairo.

Al-Hady non è la prima persona che viene arrestata in Egitto con accuse del genere. Lo scorso maggio infatti, la stessa sorte era toccata a Mowada al-Adham, una studentessa universitaria arrestata con l’accusa di aver intaccato i valori familiari della società in cui vive.

Leggi anche: Caso Regeni, l’Egitto consegna documenti agli inquirenti italiani

Egitto, arrestata per video su Tik Tok: Hadeer al-Hay non è la prima

Ad aprile invece, a finire agli arresti era stata Haneen Hossam, una famosissima influencer che vanta in Egitto circa 1, 3 milioni di followers. Per lei, i capi di accusa erano quelli di aver promosso la prostituzione attraverso l’utilizzo di app on line dedicate agli incontri tra persone. La Hossam aveva inoltre pubblicato un video su Tik Tok in cui spiegava alle ragazze come lavorare da casa e guadagnare attraverso i social. In seguito era stata scarcerata su cauzione dal tribunale. Ma soltanto dopo pochi giorni era stata costretta a fare ritorno in carcere. Secondo la procura infatti, erano emerse nuove prove contro di lei.

Non si ferma dunque la battaglia del governo egiziano contro l’utilizzo dei social da parte delle generazioni più giovani. Negli ultimi tempi inoltre, le forze dell’ordine hanno creato una campagna di sensibilizzazione per convincere le famiglie a tenere i propri figli il più lontano possibile da social come Tik Tok.

Leggi anche: Egitto, Nora Younis arrestata: la giornalista viene poi rilasciata con multa