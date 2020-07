Covid-19, Australia: 6,6 milioni di persone finiscono in lockdown. Il governo ha deciso di prendere decisioni drastiche dopo lo scoppio di numerosi focolai

L’Australia ha deciso di mettere in lockdown circa 6,6 milioni di persone nello Stato di Victoria a partire dalla mezzanotte di mercoledì 8 luglio. Questo per cercare di tenere sotto controllo un grosso focolaio di coronavirus a Melbourne, scoppiato nei giorni scorsi.

Il confine tra Victoria e Nuovo Galles del Sud (NSW) – i due stati più popolosi dell’Australia – sarà chiuso per la prima volta dall’inizio della pandemia. Ad annunciarlo è stato il Premier dello stato vittoriano Daniel Andrews.

Il personale militare e la polizia costeggeranno il confine, permettendo a pochissime persone di attraversarlo, se non per i classici motivi di emergenza (lavoro, salute).

A mettere in allarme la regione è stata una pesante seconda ondata di Covid-19, più vasta rispetto alla prima. In più, la settimana scorsa è emerso che alcuni lavoratori a Melbourne non stavano seguendo i protocolli di sicurezza all’interno di un hotel utilizzato per mettere in quarantena gli arrivi internazionali nello stato.

L’ondata di casi ha costretto le autorità a reintrodurre l’obbligo di rimanere a casa, con oltre 3.000 residenti di quartieri particolarmente popolosi, ripiombati nel lockdown totale.

Domenica scorsa Victoria ha registrato il picco più alto con 127 nuovi casi.

Il coronavirus ha infettato 2.663 persone e ne ha uccise 22 nella regione di Melbourne. Fino a questo momento in Australia, oltre 8.500 persone sono state infettate e 106 sono morte, secondo il conteggio della Johns Hokpins University.

Proprio per questo, anche il Nuovo Galles del Sud ha deciso di correre ai ripari. Tutti i viaggiatori che tornano da Melbourne e dallo stato di Victoria saranno quindi tenuti a sottoporsi a 14 giorni di autoisolamento presso la propria abitazione.

